Cinéphilous 17 ! Le festival des petits cinéphiles Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Cinéphilous 17 ! Le festival des petits cinéphiles

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 4.5 EUR

Tarif réduit

famille

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-08

2025-10-18

Le Gallia participe à la troisième édition du festival Cinéphilous 17! qui aura lieu pendant les vacances de la Toussaint.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com

English :

Le Gallia is taking part in the third edition of the Cinéphilous 17! festival during the All Saints’ Day vacations.

German :

Das Gallia nimmt an der dritten Ausgabe des Festivals Cinéphilous 17! teil, das in den Allerheiligenferien stattfindet.

Italiano :

La Gallia partecipa alla terza edizione del festival Cinéphilous 17! durante le vacanze di Ognissanti.

Espanol :

Gallia participa en la tercera edición del festival Cinéphilous 17! durante las vacaciones de Todos los Santos.

