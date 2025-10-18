Cinéphilous 17 ! Le festival des petits cinéphiles Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Cinéphilous 17 ! Le festival des petits cinéphiles
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 4.5 EUR
Tarif réduit
famille
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-08
2025-10-18
Le Gallia participe à la troisième édition du festival Cinéphilous 17! qui aura lieu pendant les vacances de la Toussaint.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 billetterie@galliasaintes.com
English :
Le Gallia is taking part in the third edition of the Cinéphilous 17! festival during the All Saints’ Day vacations.
German :
Das Gallia nimmt an der dritten Ausgabe des Festivals Cinéphilous 17! teil, das in den Allerheiligenferien stattfindet.
Italiano :
La Gallia partecipa alla terza edizione del festival Cinéphilous 17! durante le vacanze di Ognissanti.
Espanol :
Gallia participa en la tercera edición del festival Cinéphilous 17! durante las vacaciones de Todos los Santos.
