Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles Gallia Théâtre-Cinéma Saintes samedi 18 octobre 2025.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 5.5 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-08

2025-10-18

Pendant les vacances de la Toussaint, retrouvons nous en famille au cinéma avec le festival Cinéphilous 17 ! Des films et des animations pour les petits et les grands.



Avec Ciné Passion 17.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20

English :

During the All Saints’ Day vacations, join the whole family at the movies with the Cinéphilous 17 festival! Films and entertainment for young and old.



With Ciné Passion 17.

German :

Während der Allerheiligenferien treffen wir uns mit der ganzen Familie im Kino mit dem Festival Cinéphilous 17! Filme und Animationen für Groß und Klein.



Mit Ciné Passion 17.

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, tutta la famiglia potrà andare al cinema con il festival Cinéphilous 17! Film e intrattenimento per grandi e piccini.



Con Ciné Passion 17.

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡toda la familia puede ir al cine en el festival Cinéphilous 17! Películas y espectáculos para grandes y pequeños.



Con Ciné Passion 17.

L’événement Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles Saintes a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge