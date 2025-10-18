Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles Gallia Théâtre-Cinéma Saintes samedi 18 octobre 2025.
Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 5.5 EUR
ciné-petit-déj
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-10-18
Pendant les vacances de la Toussaint, retrouvons nous en famille au cinéma avec le festival Cinéphilous 17 ! Des films et des animations pour les petits et les grands.
Avec Ciné Passion 17.
.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20
English :
During the All Saints’ Day vacations, join the whole family at the movies with the Cinéphilous 17 festival! Films and entertainment for young and old.
With Ciné Passion 17.
German :
Während der Allerheiligenferien treffen wir uns mit der ganzen Familie im Kino mit dem Festival Cinéphilous 17! Filme und Animationen für Groß und Klein.
Mit Ciné Passion 17.
Italiano :
Durante le vacanze di Ognissanti, tutta la famiglia potrà andare al cinema con il festival Cinéphilous 17! Film e intrattenimento per grandi e piccini.
Con Ciné Passion 17.
Espanol :
Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡toda la familia puede ir al cine en el festival Cinéphilous 17! Películas y espectáculos para grandes y pequeños.
Con Ciné Passion 17.
L’événement Cinéphilous 17 ! Les festival des p’tits cinéphiles Saintes a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge