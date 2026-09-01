Cinépitchoun’ Cinéma le Foyer Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Cinépitchoun’

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Chaque mois, le cinéma le Foyer propose une matinée de cinéma dédiée aux enfants. Deux salles, deux films pour des âges différents (à partir de 3 ans et à partir de 7 ans).

Film à 10h45

Goûter offert dès 10h30

Film à partir de 3 ans

Film « Entre Ciel et terre » + atelier gratuit sur inscription : mediation@cineparthenay.fr

Un programme de courts métrages

Synopsis : 7 petites histoires poétiques, qui nous rappellent que la vision de chacun n’est finalement qu’un point de vue, et qu’au-delà de notre propre horizon existent d’autres merveilles…

A partir de 7 ans

Film « James et la pêche géante » précédé de ciné-conte !

Synopsis : A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques. .

Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr

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English : Cinépitchoun’

L’événement Cinépitchoun’ Parthenay a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine