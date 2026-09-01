Cinépitchoun’ Cinéma le Foyer Parthenay
dimanche 27 septembre 2026 · Cinéma le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Cinépitchoun’
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 12:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Chaque mois, le cinéma le Foyer propose une matinée de cinéma dédiée aux enfants. Deux salles, deux films pour des âges différents (à partir de 3 ans et à partir de 7 ans).
Film à 10h45
Goûter offert dès 10h30
Film à partir de 3 ans
Film « Entre Ciel et terre » + atelier gratuit sur inscription : mediation@cineparthenay.fr
Un programme de courts métrages
Synopsis : 7 petites histoires poétiques, qui nous rappellent que la vision de chacun n’est finalement qu’un point de vue, et qu’au-delà de notre propre horizon existent d’autres merveilles…
A partir de 7 ans
Film « James et la pêche géante » précédé de ciné-conte !
Synopsis : A la mort de ses parents James tombe sous la coupe de ses tantes, Eponge et Piquette, deux abominables megeres qui le reduisent en esclavage. Un soir, un mysterieux personnage lui offre un sac rempli de langues de crocodile phosphorescentes aux vertus magiques. .
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinépitchoun’
L’événement Cinépitchoun’ Parthenay a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Miles Davis ou le génie de l’innovation Cinéma Le Foyer Parthenay 15 septembre 2026
- Mercredi c’est ludo Palais des Congrès Parthenay 16 septembre 2026
- Initiation aux échecs Médiathèque Parthenay Parthenay 16 septembre 2026
- Réunion d’information, MDEE Parthenay Gâtine, Parthenay 17 septembre 2026
- Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay 18 septembre 2026