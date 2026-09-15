Cinépitchoun’ Cinéma le Foyer Parthenay
dimanche 10 janvier 2027 · Cinéma le Foyer · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Cinépitchoun’
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 10:30:00
fin : 2027-01-10 12:00:00
Date(s) :
2027-01-10
Chaque mois, le cinéma le Foyer propose une matinée dédiée aux enfants. Deux salles, deux films pour des âges différents.
Goûter offert dès 10h30
Film à 10h45
« Le monde à l’envers » A partir de 3 ans
Six récits touchants où la différence devient poésie. De Rémi, le souriceau vivant la tête en bas, à Sacha et son parcours inclusif à l’école, ces histoires explorent avec tendresse les regards singuliers de l’enfance. Entre imaginaire et fantastique, elles invitent à découvrir le monde autrement.
« Billie à la croisée des mondes » A partir de 6 ans
Adolescente impulsive et anticonformiste, Billie est à l’opposé de sa mère , Alice, une femme prudente. Lorsqu’elle libère accidentellement des pouvoirs magiques, elle est propulsée dans le royaume d’Hexe, où elle découvre un monde fascinant et des secrets de famille, capables de bouleverser le destin des sorcières ! .
Cinéma le Foyer 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 05 30 contact@cineparthenay.fr
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English : Cinépitchoun’
L’événement Cinépitchoun’ Parthenay a été mis à jour le 2026-09-10 par CC Parthenay Gâtine
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