CINÉRANDO À VOIES HAUTES Montpellier mardi 20 janvier 2026.
pierresvives Montpellier Hérault
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
2026-01-20
Pierresvives | domaine du Département
Montpellier
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre , la FFRandonnée Hérault et le Département de l’Hérault vous proposent une projection du film
À VOIES HAUTES réalisatrice Solène Desbois 52mn
Mardi 25 janvier 2026 18h tout public amphithéâtre Pierresvives MPT
en présence de Fanny Rubbia coréalisatrice.
Des lycéens de l’option Climat Demain c’est Nous qui travaillent sur le
dérèglement climatique décident de monter une expédition dans les Alpes.
Une semaine d’aventure collective riche de dépassements, de découvertes,
d’apprentissages et de rencontres inspirantes au cœur du Massif du
Mont-Blanc qui les plongent dans une nature grandiose mais fragile.
Cette immersion au cœur des enjeux du réchauffement climatique et des
défis du vivre-ensemble les aideront ils à dépasser la prise de conscience
pour aller vers l’action collective ? .
pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00
