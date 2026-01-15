CINÉRANDO À VOIES HAUTES

pierresvives Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Pierresvives | domaine du Département

Montpellier

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre , la FFRandonnée Hérault et le Département de l’Hérault vous proposent une projection du film

À VOIES HAUTES réalisatrice Solène Desbois 52mn

Mardi 25 janvier 2026 18h tout public amphithéâtre Pierresvives MPT

en présence de Fanny Rubbia coréalisatrice.

Des lycéens de l’option Climat Demain c’est Nous qui travaillent sur le

dérèglement climatique décident de monter une expédition dans les Alpes.

Une semaine d’aventure collective riche de dépassements, de découvertes,

d’apprentissages et de rencontres inspirantes au cœur du Massif du

Mont-Blanc qui les plongent dans une nature grandiose mais fragile.

Cette immersion au cœur des enjeux du réchauffement climatique et des

défis du vivre-ensemble les aideront ils à dépasser la prise de conscience

pour aller vers l’action collective ? .

pierresvives Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINÉRANDO À VOIES HAUTES Montpellier a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 PIERRESVIVES