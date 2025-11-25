CINÉRANDO FILS DU VENT Montpellier

CINÉRANDO FILS DU VENT

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre , la FFRandonnée Hérault et le Département de l’Hérault vous proposent une projection du film Fils du vent primé dans le cadre du festival What a trip 2025.

Synopsis

Durant 90 jours de l’été 2022, Jérémy Bigé se lance dans une marche d’envergure à travers les montagnes du Kirghizistan et du Tadjikistan. Sur les traces des missionnaires soviétiques, des explorateurs d’antan et des nomades qui peuplent les hautes prairies, il se fraie un passage au sein des Monts Célestes et du Pamir Alaï le long d’un itinéraire inédit, technique et haut perché. De col en col, de yourte en yourte, il atteint Douchanbé après 2000 km de marche et 90 000 m de dénivelé, muni de son seul bagage de 5kg. Cette marche est lauréate des bourses de l’aventure de la Guilde et des bourses Expé 2022. .

