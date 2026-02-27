CINÉRANDO LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE Montpellier

CINÉRANDO LE VOYAGEUR DE L’HISTOIRE

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

2026-03-24

Amphithéâtre

Domaine départemental Pierresvives

Montpellier

Film de 52 minutes, réalisé par Florian Erbeja et Willy Minec

Nous sommes au début de l’hiver 1271, Marco Polo commence son périple sur la route de la soie, pour ce qui sera la plus grande aventure itinérante de toute l’Histoire. Au même moment, un voyageur s’apprête à partir de l’Aubrac pour un pèlerinage en direction de l’abbaye de Gellone, quelques 270 km plus au sud, en Languedoc. Il se lance seul au cœur de l’hiver à travers les gorges et les causses, de bivouacs sauvages aux nuits en monastères. Une itinérance de 16 jours, banale pour l’époque et que nul n’a contée, mais qui fut peut-être tout aussi fascinante.

Cette reconstitution historique vous propose de revivre ce voyage médiéval dans les conditions les plus proches de l’époque, sans tente, ni duvet, ni boussole, ni carte mais bourdon à la main et besace en bandoulière. Grâce à des historiens et artisans d’exception, Willy MINEC a été équipé le plus fidèlement possible selon le savoir-faire du 13ème siècle.

En présence de Willy Minec aventurier-explorateur acteur du film et JM Miss président de l’association les amis du chemin de St Guilhem

CinéRando organisé par la fédération française de randonnée de l’Hérault et le conseil départemental de l’Hérault.

Billetterie gratuite ouverte 2h avant la séance .

