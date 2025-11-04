CinéRencontre Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire

CinéRencontre

Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

2025-11-04 20:30:00

2025-11-04

2025-11-04 2025-11-06

Rencontre et échanges autour de projection de films au cinéma Le Club.

+33 5 45 98 13 36 les-bonimenteurs@orange.fr

English : CinéRencontre

Meetings and discussions around film screenings at Le Club cinema.

German : CinéRencontre

Treffen und Austausch bei Filmvorführungen im Kino Le Club.

Italiano : CinéRencontre

Incontri e chiacchiere durante le proiezioni di film al cinema Le Club.

Espanol : CinéRencontre

Reúnase y charle durante la proyección de películas en el cine Le Club.

