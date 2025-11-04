CinéRencontre Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire
CinéRencontre Cinéma Le Club Barbezieux-Saint-Hilaire mardi 4 novembre 2025.
CinéRencontre
Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire
Début : 2025-11-04 20:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04 2025-11-06
Rencontre et échanges autour de projection de films au cinéma Le Club.
Cinéma Le Club 32 boulevard chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 13 34 les-bonimenteurs@orange.fr
English : CinéRencontre
Meetings and discussions around film screenings at Le Club cinema.
German : CinéRencontre
Treffen und Austausch bei Filmvorführungen im Kino Le Club.
Italiano : CinéRencontre
Incontri e chiacchiere durante le proiezioni di film al cinema Le Club.
Espanol : CinéRencontre
Reúnase y charle durante la proyección de películas en el cine Le Club.
L’événement CinéRencontre Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente