Cinérencontre Soundtrack to a Coup d’Etat en présence du réalisateur J.GRIMONPREZ Cinéma Les Studios Brest

Cinérencontre Soundtrack to a Coup d’Etat en présence du réalisateur J.GRIMONPREZ Cinéma Les Studios Brest dimanche 28 septembre 2025.

Cinérencontre Soundtrack to a Coup d’Etat en présence du réalisateur J.GRIMONPREZ Cinéma Les Studios Brest Dimanche 28 septembre, 16h00 Entrée payante au tarif habituel du cinéma

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui réécrit un incroyable épisode de la guerre froide. Avec des plus grands noms du jazz…

**Soundtrack to a Coup d’État**

——————————-

**Dimanche 28 septembre 2025 à 16 H – BREST**

———————————————

**au Cinéma Les Studios – BREST**

———————————

**en présence du réalisateur Johan Grimonprez**

———————————————–

**2h30 | 2023 | Belgique, France, Pays-Bas**

——————————————–

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui réécrit un incroyable épisode de la guerre froide. En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Dans ce pays en proie à la guerre civile, les sous-sols, riches en uranium, attisent les ingérences occidentales. L’ONU devient alors l’arène d’un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz », est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA.

### **Partenaires : Amis du Monde Diplomatique ACAT ; ARTISANS DU MONDE /ATTAC/CEMEA ; LIGUE DES DROITS DE L’HOMME / MRAP / MOUVEMENT DE LA PAIX / Centre Wallonie Bruxelles / AMNESTY INTERNATIONAL /Maison de Flandre & l’Ambassade de Belgique en France – avec Images en Bibliothèques & l’ACCA (Agir contre le colonialisme aujourd’hui)…**

Nommé dans la Short List des longs métrages documentaires aux OSCARS 2025

Grand Prix documentaire musical au FIPADOC 2025

Prix Spécial du Jury du World Cinéma Documentary pour l’Innovation Cinématographique – SUNDANCE FILM FESTIVAL 2024

Grand Jury Documentary Award Special Mention – MOVIES THAT MATTER FESTIVAL 2024

Best Film Documentary Competition – SOFIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2024

Prix du Jury du Meilleur Documentaire International – DOCVILLE 2024

Fischer « Peter Wintonick » Audience Award for International Film over 50’ – THESSALONIKI INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL

SYNOPSIS :

Jazz, politique et décolonisation s’entremêlent dans ce grand huit historique qui réécrit un incroyable épisode de la guerre froide.

En 1961, la chanteuse Abbey Lincoln et le batteur Max Roach, militants des droits civiques et figures du jazz, interrompent une session du Conseil de sécurité de l’ONU pour protester contre l’assassinat de Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo nouvellement indépendant. Dans ce pays en proie à la guerre civile, les sous-sols, riches en uranium, attisent les ingérences occidentales. L’ONU devient alors l’arène d’un bras de fer géopolitique majeur et Louis Armstrong, nommé “Ambassadeur du Jazz », est envoyé en mission au Congo par les États-Unis, pour détourner l’attention du coup d’État soutenu par la CIA.

Composé d‘images d’archive inédites, de coupures de journaux, de citations tirées de livres, de mémoires sonores, d‘extraits d‘interviews et de fragments musicaux, le film transcende les codes du documentaire classique et nous entraîne dans une course effrénée en faisant dialoguer la politique et la musique dans un montage qui peut être comparé à une improvisation de jazz, une jam-session avec l’Histoire, un groove implacable sur les hypocrisies du pouvoir qui La BO de standards du jazz est incroyable et au-delà de la question politique, il y a quelque chose de totalement immersif dans l’expérience émotionnelle, graphique, sonore et musicale qu’il offre au cinéma.

La BO de standards du jazz est incroyable et au-delà de la question politique, il y a quelque chose de totalement immersif dans l’expérience émotionnelle, graphique, sonore et musicale qu’il offre au cinéma.

La presse en dit :

« Une vigueur, une liberté, une dextérité dignes des plus grands Jazzmen » Télérama

« Un impressionnant édifice esthétique et historique » Le Monde

« Une plongée étourdissante dans les mailles de l’Histoire » So Film

« Un film de haute volée, phénoménal, d’utilité publique, d’une intelligence rare. Le travail sur le son, le montage des archives est dingue ! » Diacritik.com

« Puissant, riche, foisonnant, hypnotique. Une belle corrélation entre politique et musique jazz » 3 Couleurs

« Passionnant aussi bien par son fond que dans sa forme » Première, Thierry Chèze

« Quel film ! Quelle intensité et quel propos ! La tension dramatique est telle que l’on ne souffre pas de la durée de cette oeuvre » RFI

« Un film exceptionnel sur un épisode de l’histoire totalement méconnu en France ! » REVUE-LITTERART.fr

« Tonitruant et enthousiasmant » « exceptionnel travail entre l’image et le son » Le Bleu du Miroir

Bande annonce : [https://youtu.be/RAyDUaQZmqY](https://youtu.be/RAyDUaQZmqY)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T18:45:00.000+02:00

1

0298462558

Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère