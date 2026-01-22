Cinés débats d’Eau et de terre

Place du Château LANNEMEZAN Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02 21:00:00

2026-04-02

Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Neste et Rivières de Gascogne, la Commission Locale de l’Eau , organise une série de ciné-débats consacrée aux enjeux de l’eau sur notre territoire.

Réalisé par Chris Castillon, D’Eau et de Terre nous entraîne le long des rivières de Gascogne, à la rencontre de celles et ceux qui entretiennent un lien profond avec l’eau et les paysages du territoire. Entre sécheresses, mémoire collective, innovations et engagement citoyen, se dessine le portrait d’une région en recherche d’équilibre, où la coopération est un véritable moteur pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique.

Chaque projection sera suivie d’un temps d’échange en présence du réalisateur, Christophe Castillon, offrant au public l’occasion de dialoguer autour des intentions du film, des réalités de terrain et des enjeux de l’eau sur notre territoire.

Place du Château LANNEMEZAN Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

As part of the preparation of the Neste and Rivières de Gascogne SAGE, the Commission Locale de l’Eau (Local Water Commission) is organizing a series of film-debates on water issues in our region.

Directed by Chris Castillon, D?Eau et de Terre takes us along the rivers of Gascony, to meet the people who maintain a deep connection with water and the region?s landscapes. Between droughts, collective memory, innovations and civic commitment, the portrait of a region in search of balance emerges, where cooperation is a real driving force in meeting the challenges of global warming.

Each screening will be followed by a discussion with the film?s director, Christophe Castillon, giving the audience an opportunity to discuss the film?s intentions, the realities on the ground and the challenges of water in our region.

