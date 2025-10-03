CinéSaire Soirée-débat Green book Cinéma Le Richelieu Réville

Cinéma Le Richelieu Réville

2025-10-03 20:00:00

2025-10-03 23:00:00

2025-10-03

En partenariat avec le festival « les passeurs de blues », Cinésaire et le cinéma le Richelieu de Réville vous proposent de voir ou de revoir ce très bon film de Peter Farrelly, sorti en 2018.

Le film raconte l’histoire vraie du périple vécu par le pianiste Don Shirley et son chauffeur Tony « Lip ».

En 1962, alors que règne la ségrégation, Frank Vallelonga surnommé Tony Lip, un videur italo-américanin du Bronx, est engagé pour conduire et protéger un pianiste noir, de renommée mondiale, Don Shirley, lors d’une tournée de concerts.

Durant leur périple de Manhattan jusqu’au sud profond, ils s’appuient sur le Green Book (guide fondé par Victor Green en 1936 et publié jusqu’en 1966) pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune. Cette histoire vraie va donner naissance à l’amitié de toute une vie.

Il y aura à la suite du film, un débat sur le thème de l’amitié animé par la psychologue Véronique Delépine, le verre de l’amitié avec une animation musicale par un duo acoustique Blues. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

