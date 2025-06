CinéSaire Soirée-débat Pour faire un monde, chronique écrite et réalisée par Rémi Mauger – Cinéma Le Richelieu Réville 27 juin 2025 20:30

Manche

CinéSaire Soirée-débat Pour faire un monde, chronique écrite et réalisée par Rémi Mauger Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27 23:00:00

Date(s) :

2025-06-27

C’est la chronique d’un retour, d’un retour au village.

Un village qui fut une terre de promesses, Marchésieux, petite commune de 700 habitants, située en plein coeur de la Manche, dans les marais, « Marchuus » pour les intimes.

Ce village, précurseur en agriculture alternative, avait pensé à tout :

La préservation de l’environnement, le maintien des petites fermes agricoles, l’autonomie énergétique, l’éducation populaire, les loisirs…

Pendant plus d’un an, le réalisateur Rémi Mauger a promené sa caméra à la croisée de tous ces questionnements et débats. Qu’on ne s’y trompe pas, à l’échelle microcosmique de Marchésieux, se vivent tous les enjeux de la ruralité contemporaine.

Rémi Mauger est né à Herqueville, dans la Hague, en 1958, journaliste et réalisateur de films documentaires.

C’est la chronique d’un retour, d’un retour au village.

Un village qui fut une terre de promesses, Marchésieux, petite commune de 700 habitants, située en plein coeur de la Manche, dans les marais, « Marchuus » pour les intimes.

Ce village, précurseur en agriculture alternative, avait pensé à tout :

La préservation de l’environnement, le maintien des petites fermes agricoles, l’autonomie énergétique, l’éducation populaire, les loisirs…

Pendant plus d’un an, le réalisateur Rémi Mauger a promené sa caméra à la croisée de tous ces questionnements et débats. Qu’on ne s’y trompe pas, à l’échelle microcosmique de Marchésieux, se vivent tous les enjeux de la ruralité contemporaine.

Rémi Mauger est né à Herqueville, dans la Hague, en 1958, journaliste et réalisateur de films documentaires. .

Cinéma Le Richelieu 18 Rue du Général de Gaulle

Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

English : CinéSaire Soirée-débat Pour faire un monde, chronique écrite et réalisée par Rémi Mauger

This is the chronicle of a return, a return to the village.

A village that was once a land of promise, Marchésieux, a small commune of 700 inhabitants located in the heart of the Manche marshlands, « Marchuus » to its friends.

This village, a forerunner in alternative agriculture, had thought of everything:

Preserving the environment, maintaining small farms, energy autonomy, popular education, leisure activities…

For over a year, director Rémi Mauger took his camera to the crossroads of all these issues and debates. Make no mistake: in the microcosm of Marchésieux, all the issues of contemporary rural life are at stake.

Rémi Mauger was born in Herqueville, in La Hague, in 1958, and is a journalist and documentary film-maker.

German :

Dies ist die Chronik einer Rückkehr, einer Rückkehr ins Dorf.

Ein Dorf, das ein Land der Verheißungen war, Marchésieux, eine kleine Gemeinde mit 700 Einwohnern, die mitten im Herzen des Ärmelkanals in den Sümpfen liegt, « Marchuus » für die Intimsphäre.

Dieses Dorf, ein Vorreiter der alternativen Landwirtschaft, hatte an alles gedacht:

Umweltschutz, Erhalt kleiner landwirtschaftlicher Betriebe, Energieautonomie, Volksbildung, Freizeitgestaltung …

Über ein Jahr lang hat der Regisseur Rémi Mauger seine Kamera an den Schnittstellen all dieser Fragen und Debatten spazieren geführt. Man sollte sich nicht täuschen lassen, denn im mikrokosmischen Maßstab von Marchésieux werden alle Herausforderungen des heutigen ländlichen Raums umgesetzt.

Rémi Mauger wurde 1958 in Herqueville, La Hague, geboren und ist Journalist und Regisseur von Dokumentarfilmen.

Italiano :

Questa è la cronaca di un ritorno, un ritorno al villaggio.

Un villaggio che un tempo era una terra di promesse, Marchésieux, una piccola comunità di 700 abitanti nel cuore della Manche, nelle paludi, « Marchuus » per gli amici.

Questo villaggio, precursore dell’agricoltura alternativa, aveva pensato a tutto:

Preservare l’ambiente, mantenere piccole aziende agricole, autosufficienza energetica, educazione popolare, attività ricreative…

Per oltre un anno, il regista Rémi Mauger ha portato la sua macchina da presa al crocevia di tutti questi temi e dibattiti. La scala microcosmica di Marchésieux è una testimonianza vivente di tutte le questioni in gioco nella vita rurale contemporanea.

Rémi Mauger è nato a Herqueville, a La Hague, nel 1958. È giornalista e documentarista.

Espanol :

Esta es la crónica de un regreso, el regreso al pueblo.

Un pueblo que fue tierra de promisión, Marchésieux, una pequeña comunidad de 700 habitantes en el corazón de La Mancha, en las marismas, « Marchuus » para sus amigos.

Este pueblo, precursor de la agricultura alternativa, había pensado en todo:

Preservación del medio ambiente, mantenimiento de pequeñas explotaciones, autosuficiencia energética, educación popular, actividades de ocio…

Durante más de un año, el director Rémi Mauger llevó su cámara a la encrucijada de todas estas cuestiones y debates. No se equivoque, la escala microcósmica de Marchésieux es un testimonio vivo de todas las cuestiones que están en juego en la vida rural contemporánea.

Rémi Mauger nació en Herqueville, en La Hague, en 1958. Es periodista y realizador de documentales.

L’événement CinéSaire Soirée-débat Pour faire un monde, chronique écrite et réalisée par Rémi Mauger Réville a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Cotentin Le Val de Saire