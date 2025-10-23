Cinescapade Fracad’os Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte
Cinescapade Fracad’os
Médiathèque Jim Dandurand 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Début : 2025-10-23 15:00:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Cinescapade
Dès 6 ans
Gratuit.
Renseignements et réservation à la médiathèque. .
Médiathèque Jim Dandurand 20 Rue des Orfèvres Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98
L’événement Cinescapade Fracad’os Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin