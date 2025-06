CINÉ’SCOPIA – MUSÉE AEROSCOPIA Blagnac 11 juillet 2025 07:00

MUSÉE AEROSCOPIA Allée André Turcat Blagnac Haute-Garonne

11 juillet 2025

22 août 2025



Cinéma en plein sur le tarmac ! Le musée aeroscopia, en partenariat avec le CGR de Blagnac, lance sa première édition de cinéma en plein air au milieu des avions !

En plein cœur d’un décor exceptionnel, (re)découvrez les plus grands films d’aviation sur le tarmac, entre des avions de légende le mythique Concorde Fox Charlie, le Transall, la Caravelle ou encore le Falcon 20. Un espace de projection est aménagé avec écran géant, chaises et transats, tandis qu’un espace guinguette vous accueille avec Food trucks, buvette et animations avant la séance (ciné club, personnalisation de vêtements, photobooth, courses d’avions en papier…), dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Les dates à ne pas manquer :

– Vendredi 11 juillet 2025 Top Gun

– Vendredi 25 juillet 2025 Sully

– Vendredi 1er août 2025 Top Gun Maverick

– Vendredi 22 août 2025 Planes

Bon à savoir

– Les films sont diffusés en version française et le placement est libre.

– Projections à la tombée de la nuit

– Réservation obligatoire. .

English :

Open-air cinema on the tarmac! The aeroscopia museum, in partnership with Blagnac’s CGR, launches its first edition of open-air cinema among the planes!

German :

Open-Air-Kino auf dem Rollfeld! Das Museum aeroscopia startet in Zusammenarbeit mit dem CGR in Blagnac seine erste Ausgabe des Freiluftkinos inmitten von Flugzeugen!

Italiano :

Cinema all’aperto sulla pista! Il museo aeroscopia, in collaborazione con la CGR di Blagnac, lancia il suo primo cinema all’aperto tra gli aerei!

Espanol :

¡Cine al aire libre en la pista! El museo Aeroscopia, en colaboración con el CGR de Blagnac, estrena su primer cine al aire libre entre aviones

