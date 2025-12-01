CINESHOW TOUS EN SCENE MJC CINE 113 Castanet-Tolosan

CINESHOW TOUS EN SCENE

MJC CINE 113 20 Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:15:00

fin : 2025-12-26 16:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-29 2026-01-04

Pour les fêtes de Noël, vivez un CinéShow magique !

Plongez dans une séance de cinéma pas comme les autres le CinéShow, c’est un film sublimé par un son immersif et des effets lumineux dans toute la salle. Une véritable expérience sensorielle pour vivre l’action comme jamais auparavant.

Film à l’affiche Tous en Scène

Durée 1h45 À partir de 6 ans 4 .

English :

Experience a magical CinéShow this Christmas!

