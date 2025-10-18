CINESPAÑA LA MARSEILLAISE DES IVROGNES Quillan

Festival du cinéma Espagnol et Portugais de Toulouse en région. Tous les films sont en V.O. sous titrés en français et projetés au Cinéma le Familia à Quillan.

A 17h LA MARSEILLAISE DES IVROGNES de Pablo Gil Rituerto, 1h36, documentaire, 2025, Espagne, France et Italie.

Une équipe de tournage parcourt les routes et les villes d’Espagne sur les traces du voyage clandestin entrepris par un groupe de jeunes ethnomusicologues italiens qui, au cours de l’été 1961, a collecté des chants populaires de résistance au franquisme et une mémoire orale. Leur publication est censurée par le régime franquiste, qui l’appelle La Marseillaise des ivrognes . À chaque étape, chaque rencontre, chaque mémoire, une nouvelle chanson. Ce road-movie temporel réactualise le passé en dessinant une géographie émotionnelle et politique d’un territoire où les blessures restent ouvertes.

English :

Toulouse regional Spanish and Portuguese film festival. All films are in V.O. with French subtitles and screened at Cinéma le Familia in Quillan.

At 5pm LA MARSEILLAISE DES IVROGNES by Pablo Gil Rituerto, 1h36, documentary, 2025, Spain, France and Italy.

A film crew travels the roads and towns of Spain in search of the clandestine journey undertaken by a group of young Italian ethnomusicologists who, in the summer of 1961, collected popular songs of resistance to Francoism and an oral memory. Their publication was censored by the Franco regime, which called it « The Marseillaise of the Drunkards ». Each stage, each encounter, each memory, a new song. This temporal road-movie brings the past up to date, drawing an emotional and political geography of a territory where wounds remain open.

German :

Festival des spanischen und portugiesischen Films aus Toulouse in der Region. Alle Filme sind in V.O. mit französischen Untertiteln und werden im Cinéma le Familia in Quillan gezeigt.

Um 17 Uhr LA MARSEILLAISE DES IVROGNES von Pablo Gil Rituerto, 1h36, Dokumentarfilm, 2025, Spanien, Frankreich und Italien.

Ein Filmteam reist durch die Straßen und Städte Spaniens auf den Spuren der heimlichen Reise einer Gruppe junger italienischer Musikethnologen, die im Sommer 1961 Volkslieder aus dem Widerstand gegen das Franco-Regime und ein mündliches Gedächtnis sammelten. Ihre Veröffentlichung wurde vom Franco-Regime zensiert und als « Marseillaise der Trunkenbolde » bezeichnet. Für jede Etappe, jede Begegnung und jede Erinnerung gibt es ein neues Lied. Dieses Zeit-Roadmovie aktualisiert die Vergangenheit und zeichnet eine emotionale und politische Geografie eines Territoriums, in dem die Wunden noch offen sind.

Italiano :

Festival regionale del cinema spagnolo e portoghese di Tolosa. Tutti i film sono in V.O. con sottotitoli in francese e proiettati al Cinéma le Familia di Quillan.

Alle 17.00 LA MARSEILLAISE DES IVROGNES di Pablo Gil Rituerto, 1h36, documentario, 2025, Spagna, Francia e Italia.

Una troupe percorre le strade e le città della Spagna sulle tracce del viaggio clandestino intrapreso da un gruppo di giovani etnomusicologi italiani che, nell’estate del 1961, raccolsero canti popolari di resistenza al franchismo e una memoria orale. La loro pubblicazione fu censurata dal regime franchista, che la definì « La Marsigliese degli ubriachi ». Ogni tappa, ogni incontro, ogni ricordo, una nuova canzone. Questo road-movie temporale attualizza il passato, tracciando una geografia emotiva e politica di un territorio in cui le ferite sono ancora aperte.

Espanol :

Festival regional de cine español y portugués de Toulouse. Todas las películas son en V.O. con subtítulos en francés y se proyectan en el Cinéma le Familia de Quillan.

A las 17.00 h LA MARSEILLAISE DES IVROGNES de Pablo Gil Rituerto, 1h36, documental, 2025, España, Francia e Italia.

Un equipo de rodaje recorre las carreteras y pueblos de España tras la pista del viaje clandestino emprendido por un grupo de jóvenes etnomusicólogos italianos que, en el verano de 1961, recogieron canciones populares de resistencia al franquismo y una memoria oral. Su publicación fue censurada por el régimen franquista, que la llamó « La Marsellesa de los borrachos ». Cada etapa, cada encuentro, cada recuerdo, una nueva canción. Esta road-movie temporal actualiza el pasado, trazando una geografía emocional y política de un territorio donde las heridas siguen abiertas.

