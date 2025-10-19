CINESPAÑA SORDA Quillan

CINESPAÑA SORDA Quillan dimanche 19 octobre 2025.

CINESPAÑA SORDA

Grand Rue Vaysse Barthelemy Quillan Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 21:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Festival du cinéma Espagnol et Portugais de Toulouse en région. Tous les films sont en V.O. sous titrés en français et projetés au Cinéma le Familia à Quillan.

A 21h SORDA d’Eva Libertad, 1h39, drame, en avant première, Espagne.

Sourde de naissance, Angela attend son premier enfant.

Malgré le soutien de son compagnon, elle s’inquiète saura-t-elle créer un lien avec sa fille ? Comment apprendre à devenir mère dans un monde qui oublie souvent d’inclure ceux qui n’entendent pas ?

.

Grand Rue Vaysse Barthelemy Quillan 11500 Aude Occitanie +33 4 68 20 05 60

English :

Toulouse regional Spanish and Portuguese film festival. All films are in V.O. with French subtitles and screened at Cinéma le Familia in Quillan.

9pm SORDA by Eva Libertad, 1h39, drama, preview, Spain.

Deaf from birth, Angela is expecting her first child.

Despite the support of her partner, she worries: will she be able to bond with her daughter? How can she learn to become a mother in a world that often forgets to include those who cannot hear?

German :

Festival des spanischen und portugiesischen Films aus Toulouse in der Region. Alle Filme sind in V.O. mit französischen Untertiteln und werden im Cinéma le Familia in Quillan gezeigt.

Um 21 Uhr SORDA von Eva Libertad, 1h39, Drama, Vorpremiere, Spanien.

Angela, die von Geburt an taub ist, erwartet ihr erstes Kind.

Trotz der Unterstützung ihres Lebensgefährten macht sie sich Sorgen: Wird sie eine Bindung zu ihrer Tochter aufbauen können? Wie lernt man Mutter zu werden in einer Welt, die oft vergisst, diejenigen einzubeziehen, die nicht hören können?

Italiano :

Festival regionale del cinema spagnolo e portoghese di Tolosa. Tutti i film sono in V.O. con sottotitoli in francese e proiettati al Cinéma le Familia di Quillan.

Ore 21.00 SORDA di Eva Libertad, 1h39, drammatico, anteprima, Spagna.

Sorda dalla nascita, Angela aspetta il suo primo figlio.

Nonostante il sostegno del suo compagno, si preoccupa: riuscirà a legare con sua figlia? Come si impara a diventare madre in un mondo che spesso dimentica di includere chi non può sentire?

Espanol :

Festival regional de cine español y portugués de Toulouse. Todas las películas son en V.O. con subtítulos en francés y se proyectan en el Cinéma le Familia de Quillan.

21.00 h SORDA de Eva Libertad, 1h39, drama, preestreno, España.

Sorda de nacimiento, Ángela espera su primer hijo.

A pesar del apoyo de su pareja, está preocupada: ¿será capaz de establecer un vínculo con su hija? ¿Cómo aprender a ser madre en un mundo que a menudo se olvida de incluir a los que no pueden oír?

L’événement CINESPAÑA SORDA Quillan a été mis à jour le 2025-09-12 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Pyrénées Audoises