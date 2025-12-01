Cin’espiègle La petite Fanfare de Noël, Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 5 EUR
27 décembre 2025 15:00:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Une fanfare pour découvrir le cinéma.
Votre cin’espiègle des vacances arrive ! La petite fanfare de Noël c’est un programme de courts-métrages accessible dès 3 ans. Un moment magique pour découvrir le cinéma tout en douceur avec des séances adaptés aux plus petits.
Un gouter suivra la séance. Tarif unique 5€ la place. .
Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
