Cin’espiègle La petite Fanfare de Noël, Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Cin’espiègle La petite Fanfare de Noël

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 15:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Une fanfare pour découvrir le cinéma.

Votre cin’espiègle des vacances arrive ! La petite fanfare de Noël c’est un programme de courts-métrages accessible dès 3 ans. Un moment magique pour découvrir le cinéma tout en douceur avec des séances adaptés aux plus petits.

Un gouter suivra la séance. Tarif unique 5€ la place. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

