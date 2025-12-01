Cin’Espiègle LA PETITE FANFARE DE NOËL L’Étoile Cinéma Saulieu
Cin’Espiègle LA PETITE FANFARE DE NOËL L’Étoile Cinéma Saulieu mercredi 17 décembre 2025.
Cin’Espiègle LA PETITE FANFARE DE NOËL
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Mercredi 17 décembre à 10h30, plongez-vous dans la magie de Noël avec votre petit et découvrez le film d’animation tout doux LA PETITE FANFARE DE NOËL !
La projection sera précédée d’un petit déj et suivie d’une animation.
Tarif unique 4 €
Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !
Programme
– La Mélodie de la montagne (4′)
– Yeti Fiesta (5′)
– Lulu et la symphonie de l’hiver (5′)
– Le Noël des musifants (26′)
+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .
