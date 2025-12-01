Cin’Espiègle LA PETITE FANFARE DE NOËL L’Étoile Cinéma Saulieu

Cin’Espiègle LA PETITE FANFARE DE NOËL

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2025-12-17 10:30:00

2025-12-17

Mercredi 17 décembre à 10h30, plongez-vous dans la magie de Noël avec votre petit et découvrez le film d’animation tout doux LA PETITE FANFARE DE NOËL !

La projection sera précédée d’un petit déj et suivie d’une animation.

Tarif unique 4 €

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Programme

– La Mélodie de la montagne (4′)

– Yeti Fiesta (5′)

– Lulu et la symphonie de l’hiver (5′)

– Le Noël des musifants (26′)

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

