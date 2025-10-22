Cin’Espiègle La Princesse et le Rossignol Cinéma L’Etoile Château-Chinon (Ville)
Cin’Espiègle La Princesse et le Rossignol Cinéma L’Etoile Château-Chinon (Ville) mercredi 26 novembre 2025.
Cinéspiègle Shaun le Mouton la ferme en folie
Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Château-Chinon (Ville) Nièvre
Début : 2025-11-26 16:00:00
fin : 2025-11-26 17:00:00
2025-11-26
Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Programme de 4 courts-métrages avec la vedette Shaun le mouton. .
Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
