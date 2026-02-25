Cin’Espiègle LE MERVEILLEUX HIVER DE TOM LE CHAT L’Étoile Cinéma Saulieu

Cin’Espiègle LE MERVEILLEUX HIVER DE TOM LE CHAT

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Mercredi 4 mars à 10h30, découvrez en Avant-Première LE MERVEILLEUX HIVER DE TOM LE CHAT , film d’animation pour les tous petits dès 3 ans.

Séance avec animation et petit déjeuner.

Tarif unique 4 €

Les enfants, vous vous souvenez de Tom, le petit chat roux, toujours accompagné de son amie Chat-Souris ? Imaginez un peu cet hiver, ils vont découvrir la neige pour la première fois ! Mais les deux compères vont aussi faire la connaissance de leur nouveau voisin un énorme chien tout poilu, qui se lance très vite à leur poursuite… Que la course en luge commence !

Durée 1h02

Séance en partenariat avec l’association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté (CIBFC).

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

