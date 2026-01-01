Cin’Espiègle Premières neiges Cinéma L’Etoile Château-Chinon (Ville)

Cin’Espiègle Premières neiges

Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 16:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-28

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…

Dès 3 ans. Programme de 7 courts-métrages. Durée totale 37 minutes. .

Cinéma L’Etoile 17 Rue des Fosses Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

English : Cin'Espiègle Premières neiges

