Cin’Espiègle Premières neiges Le Bourg Ouroux-en-Morvan

Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Gratuit

Début : 2026-01-28 15:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-28

A 15h atelier et goûter suivis à 16h de la projection

Dès 3 ans

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .

Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

