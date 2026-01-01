Cin’Espiègle Premières neiges Le Bourg Ouroux-en-Morvan
mercredi 28 janvier 2026.
Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre
Gratuit
15:00:00
17:00:00
2026-01-28
A 15h atelier et goûter suivis à 16h de la projection
Dès 3 ans
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique, à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .
Le Bourg CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
