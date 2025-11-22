Cin’espiègle Shaun le mouton La ferme en folie Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Cin’espiègle Shaun le mouton La ferme en folie

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Une Chasse aux légumes !! Shaun et votre cinéma vous attendent pour chasser

le légumes !

Samedi 22 novembre 16H

Dès 16h, une grand chasse aux légumes dans la salle.

Juste après Shaun le mouton, la ferme en folie suivi

d’un gouter offert ! 5€ la place. .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

