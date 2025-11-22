Cin’espiègle Shaun le mouton La ferme en folie Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cin’espiègle Shaun le mouton La ferme en folie

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Une Chasse aux légumes !! Shaun et votre cinéma vous attendent pour chasser
le légumes !
Samedi 22 novembre 16H
Dès 16h, une grand chasse aux légumes dans la salle.
Juste après Shaun le mouton, la ferme en folie suivi
d’un gouter offert ! 5€ la place.   .

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19  rioborvo@orange.fr

