Cin’Espiègle SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE L’Étoile Cinéma Saulieu

Mercredi 12 novembre à 10h30

Mercredi 12 novembre à 10h30, nous vous proposons une nouvelle séance Cin’Espiègle avec la projection de SHAUN LE MOUTON LA FERME EN FOLIE (dès 6 ans).

Séance précédée d’un petit déj et suivie d’un atelier.

Tarif unique 4 €

Séance en partenariat avec l’association des Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche Comté (CIBFC) et le Centre Social Saulieu Morvan.

Synopsis

Pas une journée ne se passe comme prévu pour Shaun, les moutons et Bitzer le chien de berger leurs idées farfelues finissent toujours par semer la zizanie ! Heureusement, notre joyeuse troupe s’en sort à tous les coups et la ferme coule des jours heureux. Enfin, ça, c’était avant l’arrivée des lamas… Cette fois-ci, ce ne sont plus des petites bêtises, c’est carrément la cata !

Un programme composé du Lapin, de Alerte aux canards !, d’Un problème épineux et du spécial Les lamas du fermier.

De Lee Wilton, Jason Grace. Durée 47′

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr/ .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

