CinEstaminet Théâtre l’Estaminet Uzeste

CinEstaminet

Théâtre l’Estaminet Rue Faza Uzeste Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Dans ce premier film de deux réalisatrices formées à l’anthropologie, nous partons à la rencontre des cuisinières de rues à Shanghai.

Elles filment Ayi dans son travail quotidien de survie, poussant son chariot dans les ruelles de la capitale, jouant à cache cache avec la police.

On l’écoute parler pendant que ses mains dansent autour de la flamme et des feuilles d’épinards, fascinés par la maitrise de ses gestes.

Ouverture à partir de 18h30 .

Théâtre l’Estaminet Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CinEstaminet

L’événement CinEstaminet Uzeste a été mis à jour le 2026-01-23 par La Gironde du Sud