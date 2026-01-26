CinEstaminet Théâtre l’Estaminet Uzeste
CinEstaminet Théâtre l'Estaminet Uzeste mardi 27 janvier 2026.
CinEstaminet
Théâtre l’Estaminet Rue Faza Uzeste Gironde
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
2026-01-27
Dans ce premier film de deux réalisatrices formées à l’anthropologie, nous partons à la rencontre des cuisinières de rues à Shanghai.
Elles filment Ayi dans son travail quotidien de survie, poussant son chariot dans les ruelles de la capitale, jouant à cache cache avec la police.
On l’écoute parler pendant que ses mains dansent autour de la flamme et des feuilles d’épinards, fascinés par la maitrise de ses gestes.
Ouverture à partir de 18h30 .
Théâtre l’Estaminet Rue Faza Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 38 46
