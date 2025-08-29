Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges Résidence Sainte-Claire Limoges

Résidence Sainte-Claire Quartier Sainte-Claire Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-08-29

2025-08-29

Le centre social ASC Bellebue Sainte-Claire organise une journée Ciné’stivale à la fin du mois d’août.

Au programme de cette journée festive et conviviale des structures gonflables, des ateliers scientifiques, une buvette et des stands d’insertion professionnelle.

Le film « Un p’tit truc en plus » d’Artus sera projeté dans le parc dès 21H. .

Résidence Sainte-Claire Quartier Sainte-Claire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 12 59 enfancejeunesse.asc@orange.fr

