Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges Résidence Sainte-Claire Limoges
Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges Résidence Sainte-Claire Limoges vendredi 29 août 2025.
Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges
Résidence Sainte-Claire Quartier Sainte-Claire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Le centre social ASC Bellebue Sainte-Claire organise une journée Ciné’stivale à la fin du mois d’août.
Au programme de cette journée festive et conviviale des structures gonflables, des ateliers scientifiques, une buvette et des stands d’insertion professionnelle.
Le film « Un p’tit truc en plus » d’Artus sera projeté dans le parc dès 21H. .
Résidence Sainte-Claire Quartier Sainte-Claire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 12 59 enfancejeunesse.asc@orange.fr
English : Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges
German : Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges
Italiano :
Espanol : Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges
L’événement Ciné’stivale Quartier Saint-Claire Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Limoges Métropole