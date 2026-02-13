Cinéthèque | Harvest, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Cinéthèque | Harvest Mercredi 18 février, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:20:00+01:00

Fin : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T21:20:00+01:00

Harvest

De Athina-Rachel Tsangari, artiste-professeure invitée au Fresnoy – Studio national en 2020-2021

2024| Grande-Bretagne, U.S.A, France | 2h11 | VOSTFR

Avec Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwenWalter Thirsk, citadin devenu fermier, Charles Kent, seigneur un peu perdu, et les paysans de son domaine, coulent tous une existence paisible aux confins d’un Eden luxuriant lorsque se profile la menace du monde extérieur. En sept jours hallucinés, les habitants de ce village sans nom vont assister à sa disparition.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

