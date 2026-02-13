Cinéthèque | La lune s’est levée, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Cinéthèque | La lune s’est levée Mercredi 25 février, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

La lune s’est levée

De Kinuyo Tanaka

1955 | Japon | 1h42 | VOSTFR

Avec Chishu Ryu, Shuji Sano, Hisako Yamane

M. Asai vit à Nara auprès de ses trois filles : l’aînée Chizuru, revenue au domicile familial après la mort de son mari ; la cadette Ayako, en âge de se marier mais peu pressée de quitter les siens ; et la benjamine Setsuko, la plus exubérante des trois soeurs qui rêve de partir s’installer à la capitale. Cette dernière est très proche de Shoji, le jeune beau-frère de Chizuru qui loge dans un temple à proximité des Asai. Un jour, il reçoit la visite d’un ancien ami, Amamiya, qui se souvient avec émotion d’Ayako, rencontrée durant sa jeunesse. Setsuko est persuadée que celui-ci a toujours des sentiments pour sa soeur et va tout faire pour forcer le destin…

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Cinéma Conférence

