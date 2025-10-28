Cinétique fabrik Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval
Cinétique fabrik Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval mardi 28 octobre 2025.
Cinétique fabrik Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI)
34 Rue de la Paix Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-02
Installation marionnettique
Deux chercheurs, spécialistes en “Cinétique du Quotidien” et en “Invention Mécanique Ingénieuse”, vous ouvrent les portes de leur atelier et cabinet de curiosité. Venez donner vie et mouvement à la matière (bois, cordes, tissu, métal…) en manipulant les fascinantes sculptures mécaniques de Lucile Beaune et Laurent Cadilhac. Installation marionnettique
Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre
• Du 28 octobre au 2 novembre (de 14h à 18h)
• Le Théâtre (Rotonde)
• Tout public
• Accès libre et gratuit .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Puppet installation
German :
Marionettenhafte Installation
Italiano :
Installazione di Puppet
Espanol :
Instalación de Puppet
L’événement Cinétique fabrik Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME