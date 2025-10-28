Cinétique fabrik Cie Index / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Deux chercheurs, spécialistes en “Cinétique du Quotidien” et en “Invention Mécanique Ingénieuse”, vous ouvrent les portes de leur atelier et cabinet de curiosité. Venez donner vie et mouvement à la matière (bois, cordes, tissu, métal…) en manipulant les fascinantes sculptures mécaniques de Lucile Beaune et Laurent Cadilhac. Installation marionnettique

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre

• Du 28 octobre au 2 novembre (de 14h à 18h)

• Le Théâtre (Rotonde)

• Tout public

• Accès libre et gratuit .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

