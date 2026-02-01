Cinétique, par l’artiste MEDE Lille

Cinétique, par l’artiste MEDE

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

2026-02-27

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

_Cinétique_ explore les fondements du neuvième art comment une histoire naît, comment une page se construit, comment une case raconte, et comment le mouvement devient un langage narratif à part entière.

Elle met également en lumière la spécificité du manga, sa grammaire visuelle, son rapport au rythme, à l’émotion, et au geste. Son approche offre une lecture concrète et accessible de la création, autant pour les passionnés que pour les curieux.

English :

Médé?s journey from Yaoundé to Dakar, then to Lille, has shaped his artistic vision at the crossroads of cultures. As an artist and author, his practice is nourished by narrative drawing and the world of manga.

_Cinétique_ explores the foundations of the ninth art: how a story is born, how a page is constructed, how a box tells a story, and how movement becomes a narrative language in its own right.

It also sheds light on the specific nature of manga, its visual grammar, its relationship to rhythm, emotion and gesture. Her approach offers a concrete and accessible reading of the creative process, for enthusiasts and the curious alike.

