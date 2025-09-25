Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois
Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois jeudi 25 septembre 2025.
Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-25
Ce festival de films Art & Essai en avant-première, initié en 2012,
a pris de l’ampleur au fil des ans et propose désormais
• des rencontres, des échanges avec des réalisateurs et tous
autres métiers du cinéma
• des journées thématiques pour les professionnels du cinéma de
la région
• des journées pour les scolaires
• la présence d’un jury jeunes
Mais le festival Cinétoiles, ce sont aussi des moments de convivialité
et d’évasion avec des concerts, des espaces de restauration. .
L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
English : Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai
German : Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai
Italiano :
Espanol :
L’événement Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)