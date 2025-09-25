Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois

Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois jeudi 25 septembre 2025.

Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-25

Ce festival de films Art & Essai en avant-première, initié en 2012,

a pris de l’ampleur au fil des ans et propose désormais

• des rencontres, des échanges avec des réalisateurs et tous

autres métiers du cinéma

• des journées thématiques pour les professionnels du cinéma de

la région

• des journées pour les scolaires

• la présence d’un jury jeunes

Mais le festival Cinétoiles, ce sont aussi des moments de convivialité

et d’évasion avec des concerts, des espaces de restauration. .

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

English : Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai

German : Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinétoiles 2025 13ème Festival du Film Art &Essai Semur-en-Auxois a été mis à jour le 2025-09-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)