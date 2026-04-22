Cinétoiles à Beaugeay rue des Ridollières Beaugeay
Cinétoiles à Beaugeay rue des Ridollières Beaugeay vendredi 21 août 2026.
Beaugeay
Cinétoiles à Beaugeay
rue des Ridollières Mairie Beaugeay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 23:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir des films d’exception sous les étoiles, en pleine campagne, au cœur de la douceur estivale !
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rue des Ridollières Mairie Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80
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English : Cinétoiles Beaugeay
A few deckchairs, a giant screen: come and enjoy the mild summer evening, watch a film in the open air and discover the local audiovisual sector in the process. Make yourself comfortable for an evening of cinema under the stars.
L’événement Cinétoiles à Beaugeay Beaugeay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan