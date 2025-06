Cinétoiles à Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente 12 juillet 2025 19:30

Charente-Maritime

Cinétoiles à Saint-Nazaire-sur-Charente Stade Saint-Nazaire-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Quelques transats, un écran géant: venez profiter de la douceur d’un soir d’été pour regarder un film en plein-air et, au passage, découvrir le secteur audiovisuel local. Installez-vous confortablement pour une soirée ciné, sous un ciel étoilé.

.

Stade

Saint-Nazaire-sur-Charente 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80

English : Cinétoiles Saint-Nazaire-sur-Charente

A few deckchairs, a giant screen: come and enjoy the mild summer evening, watch a film in the open air and discover the local audiovisual sector in the process. Make yourself comfortable for an evening of cinema under the stars.

German : Cinétoiles Saint-Nazaire-sur-Charente

Ein paar Liegestühle, eine riesige Leinwand: Genießen Sie einen lauen Sommerabend, schauen Sie sich einen Film unter freiem Himmel an und lernen Sie ganz nebenbei den lokalen audiovisuellen Sektor kennen. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie einen Filmabend unter dem Sternenhimmel.

Italiano :

Qualche sedia a sdraio, uno schermo gigante: venite a godervi la mite serata estiva, a guardare un film all’aperto e a scoprire il settore audiovisivo locale. Mettetevi comodi per una serata di cinema sotto le stelle.

Espanol :

Unas tumbonas, una pantalla gigante: venga a disfrutar de la suave noche de verano, vea una película al aire libre y descubra de paso el sector audiovisual local. Póngase cómodo para disfrutar de una noche de cine bajo las estrellas.

L’événement Cinétoiles à Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Nazaire-sur-Charente a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan