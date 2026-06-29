CIN’ÉTOILES LA MAGDELAINE SUR TARN Place du Souvenir La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

La Magdelaine-sur-Tarn

CIN’ÉTOILES LA MAGDELAINE SUR TARN

Place du Souvenir CIN’ETOILES LA MAGDELAIINE SUR TARN La Magdelaine-sur-Tarn Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 00:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ciné plein air à La Magdelaine Sur Tarn

L’été s’installe, et avec lui, le plaisir simple de se retrouver en plein air pour une soirée magique.

La Communauté de Communes Val’Aïgo vous offre une série de séances de cinéma en accès libre !

Sortez les agendas, rameutez les copains, les voisins ou la famille on se crée des souvenirs ensemble, le nez dans les étoiles, avec ces pépites du cinéma.

Au programme de votre soirée

Le sens de la fête le 1er août à Mairie La Magdelaine Sur Tarn Le chef-d’œuvre de la comédie. Une aventure rocambolesque et hilarante où l’imprévu devient une fête mémorable. On en ressort avec le sourire aux lèvres !

Petit mémo pour votre confort

Pensez à apporter votre plaid douillet, vos chaises pliantes, fauteuils ou petits cousins pour s’installer confortablement.

Conseil d’ami N’oubliez pas votre crème anti-moustique pour rester concentrés sur l’écran !

Info météo En cas de caprices du ciel, les séances seront annulées. Restez connectés sur nos réseaux pour les infos de dernière minute.

On a hâte de vous retrouver pour ces moments de partage ! .

Place du Souvenir CIN’ETOILES LA MAGDELAIINE SUR TARN La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie +33 6 10 63 28 43 office.tourisme@valaigo.fr

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Cin%E9 en plein air %E0 La Magdelaine-sur-Tarn

L’événement CIN’ÉTOILES LA MAGDELAINE SUR TARN La Magdelaine-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE