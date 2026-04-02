Sète

CINÉTOUR BATEAU DNA L’ÉQUIPAGE VOUS APPARTIENT

Sète Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

CINETOUR 2026 !!! Passez de l’autre côté de votre petit écran le temps d’un CINETOUR en BateauFiction, réalité, indices, culture, anecdotes et bonne humeur ont rendez-vous avec vous !Partez sur les pas de la série DEMAIN NOUS APPARTIENT à travers SÈTE.Bien plus qu’un simple TÉLÉSPECTATEUR, venez enquêter et vous cultivez au fil des lieux EMBLÉMATIQUES que vous retrouvez tous les soirs sur TF1.CINETOUR animé(e) par un(e)comédien(ne) Professionnel(le)D’avril à novembre, départs réguliers consultables lors de la réservationDépart de la visite dès 8personnes. En cas de mauvais temps L’équipe de navigation se réserve le droit d’annuler la visite au dernier moment.Merci de prévoir une tenue vestimentaire adaptée. Rendez-vous impérativement à 9h30 au 24 quai Général Durant. Visite en bateau de 1h00 environ, prévoir une tenue adaptée.Conditions particulières Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.Gratuité pour les enfants de 2 à 3 ans inclus. (avec édition de billet obligatoire), sans billet pour votre enfant de moins de 3 ans, vous devrez vous acquitter d’un billet au tarif de 18€ au moment du départ2 ans minimum (pas d’enfant en dessous de cet âge)Attention ! Lors du CINETOUR, les studios de tournages ne sont pas visitables et cette balade en bateau ne comprend pas d’entrevue avec les acteurs de DNA. .

Sète 34200 Hérault Occitanie

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L’événement CINÉTOUR BATEAU DNA L’ÉQUIPAGE VOUS APPARTIENT Sète a été mis à jour le 2026-02-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE