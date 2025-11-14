Cinévillage A bicyclette Salle des fêtes Buxy

Cinévillage A bicyclette

Salle des fêtes 100 rue des Maréchaux Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Du rire à l’émotion pure, un magnifique moment de vie.

De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaitre tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion.

De Mathias Mlekuz

Avec Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, Josef Mlekuz

1h 29min | Comédie dramatique .

Salle des fêtes 100 rue des Maréchaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr

