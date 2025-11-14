Cinévillage A bicyclette Salle des fêtes Buxy
Cinévillage A bicyclette Salle des fêtes Buxy vendredi 14 novembre 2025.
Cinévillage A bicyclette
Salle des fêtes 100 rue des Maréchaux Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Du rire à l’émotion pure, un magnifique moment de vie.
De l’Atlantique à la mer Noire, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un road trip à bicyclette. Ensemble ils vont refaire le voyage que Youri, son fils, avait entrepris avant de disparaitre tragiquement. Une épopée qu’ils traverseront avec tendresse, humour et émotion.
De Mathias Mlekuz
Avec Mathias Mlekuz, Philippe Rebbot, Josef Mlekuz
1h 29min | Comédie dramatique .
Salle des fêtes 100 rue des Maréchaux Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr
