CINÉVILLAGE LE ROMAN DE JIM

25 avenue du Languedoc Creissan Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Sucré/Salé avant le film

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc

Pour les 10 ans d’Arts et Terroirs en Languedoc SEANCE GRATUITE pour tous !

Film de Arnaud et Jean-Marie Larrieu

d’après l’ouvrage de Pierric Bailly (POL Editeur, 2021)

Aymeric retrouve Florence, une ancienne collègue de travail, au hasard d’une soirée à Saint-Claude dans le Haut-Jura. Elle est enceinte de 6 mois et célibataire. Quand Jim naît, Aymeric est là. Ils passent de belles années ensemble, jusqu’au jour où Christophe, le père naturel de Jim, débarque… ça pourrait être le début d’un mélo, c’est aussi le début d’une odyssée de la paternité.

Sucré/Salé avant le film. SEANCE GRATUITE pour les 10 ans de l’association !

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc .

25 avenue du Languedoc Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03

English :

Sweet and sour before the film

Organized by Arts et Terroirs en Languedoc

For the 10th anniversary of Arts et Terroirs en Languedoc: FREE SEANCE for all!

German :

Süßes/Salziges vor dem Film

Organisiert von Arts et Terroirs en Languedoc

Zum 10-jährigen Bestehen von Arts et Terroirs en Languedoc: KOSTENLOSE SITZUNG für alle!

Italiano :

L’agrodolce prima del film

Organizzato da Arts et Terroirs en Languedoc

Per il 10° anniversario di Arts et Terroirs en Languedoc: STAGIONE GRATUITA per tutti!

Espanol :

Agridulce antes de la película

Organizado por Arts et Terroirs en Languedoc

Con motivo del 10º aniversario de Arts et Terroirs en Languedoc: ¡TEMporada gratuita para todos!

L’événement CINÉVILLAGE LE ROMAN DE JIM Creissan a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN