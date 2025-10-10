CINÉVILLAGE UN OURS DANS LE JURA Creissan

CINÉVILLAGE UN OURS DANS LE JURA Creissan vendredi 10 octobre 2025.

CINÉVILLAGE UN OURS DANS LE JURA

25 avenue du Languedoc Creissan Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Sucré/Salé avant et après le film

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc

Film de Franc Dubosc, avec Laure Calamy, Benoît Poelvoorde

Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. Deux morts et deux millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire.

25 avenue du Languedoc Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03

English :

Sweet and sour before and after the film

Organized by Arts et Terroirs en Languedoc

German :

Süßes/Salziges vor und nach dem Film

Organisiert von Arts et Terroirs en Languedoc

Italiano :

L’agrodolce prima e dopo il film

Organizzato da Arts et Terroirs en Languedoc

Espanol :

Agridulce antes y después de la película

Organizado por Arts et Terroirs en Languedoc

