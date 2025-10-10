CINÉVILLAGE UN OURS DANS LE JURA Creissan
CINÉVILLAGE UN OURS DANS LE JURA
25 avenue du Languedoc Creissan Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Sucré/Salé avant et après le film
Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc
Film de Franc Dubosc, avec Laure Calamy, Benoît Poelvoorde
Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment. Jusqu’au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. Deux morts et deux millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler et surtout de se taire.
Sucré/Salé avant et après le film.
Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc .
25 avenue du Languedoc Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03
English :
Sweet and sour before and after the film
Organized by Arts et Terroirs en Languedoc
German :
Süßes/Salziges vor und nach dem Film
Organisiert von Arts et Terroirs en Languedoc
Italiano :
L’agrodolce prima e dopo il film
Organizzato da Arts et Terroirs en Languedoc
Espanol :
Agridulce antes y después de la película
Organizado por Arts et Terroirs en Languedoc
