Cinévillage Une place pour Pierrot Salle des fêtes Buxy

Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Un film sur la différence plein de tendresse et d’espoir.
Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.
De Hélène Medigue
Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille
1h 39min | Comédie dramatique .
Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr
