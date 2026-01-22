Cinévillage Une place pour Pierrot Salle des fêtes Buxy

Cinévillage Une place pour Pierrot

Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Un film sur la différence plein de tendresse et d’espoir.

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.

De Hélène Medigue

Avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille

1h 39min | Comédie dramatique .

Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinévillage Une place pour Pierrot

L’événement Cinévillage Une place pour Pierrot Buxy a été mis à jour le 2026-01-22 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II