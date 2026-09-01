Informations pratiques

Dyo

Cinéxplication

Salle des Fêtes Dyo Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Ils partent dans la nuit. Devant eux : 57 kilomètres entre Roanne et Thiers. Le froid, la fatigue, les doutes. Et cette ligne invisible qui relie les générations. À l’occasion du centenaire de la plus ancienne marche reliant deux villes, le film s’immerge au cœur de l’événement et croise les voix de celles et ceux qui l’ont vécue hier et aujourd’hui. Images d’archives, récits intimes, visages marqués par l’effort : 57 km raconte une épreuve qui dépasse le simple défi physique. Car Roanne–Thiers n’est pas seulement une marche. C’est un rite. Une mémoire collective. Une promesse que l’on se fait à soi-même : aller au bout.

Mercredi 23 septembre à 20 heures avec la diffusion du film 57 km suivi d’une rencontre avec l’un des réalisateurs Guillaume Descave

Entrée libre, paiement au chapeau .

Salle des Fêtes Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 60 29 mairiededyo@orange.fr

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English : Cinéxplication

L’événement Cinéxplication Dyo a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais