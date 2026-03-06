Cinexplication Nuremberg Cinéma Rio Borvo Bourbon-Lancy

Cinexplication Nuremberg

Cinéma Rio Borvo 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Début : 2026-03-06

David Reniaud, Vice président de l’association, professeur et diplômé en histoire vous proposera une petite introduction avant le film et une discussion autour d’une collation sucrée après la séance.

Résumé 1945. Il est temps d’instruire le procès du régime nazi à Nuremberg. Le psychiatre américain Douglas Kelley doit évaluer la santé mentale des dignitaires du III? Reich. Face au manipulateur Hermann Göring, il se retrouve pris dans un rapport de force. S’ouvre alors un duel avec le mal absolu. .

