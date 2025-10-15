Cinoch’ Festival de ciné-jeunesse Rixheim

Cinoch’ Festival de ciné-jeunesse Rixheim mercredi 15 octobre 2025.

Cinoch’ Festival de ciné-jeunesse

Allée du Chemin Vert Rixheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-15

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-15

Cinoch’ ouvre le cinéma aux plus jeunes dès 3 ans ! Un festival d’animations originales et poétiques, entre rires, émotions et découvertes, pour petits et grands amoureux du grand écran.

Pendant toute la durée du festival, des séances animées permettent d’approfondir l’expérience après la projection, petits et grands peuvent participer ensemble à des ateliers, jeux, bricolages, et surprises diverses. Retrouvez le programme complet sous www.la-passerelle.fr.

Chaque automne, Cinoch’ transforme La Passerelle à Rixheim en un festival ciné-jeunesse plein de promesses. Ici, cinéma et littérature se retrouvent pour tisser des ponts entre les mots et les images, entre l’écrit et l’écran. Le choix de ce thème souligne les métamorphoses possibles lorsque récits d’enfance et adaptations filmiques dialoguent.

Pendant toute la durée du festival, des séances animées permettent d’approfondir l’expérience après la projection, petits et grands peuvent participer ensemble à des ateliers, jeux, bricolages, et surprises diverses. Et pour les tout-petits, une séance “Ma première séance de cinéma” propose un accueil doux, une programmation adaptée au jeune public, et une ambiance rassurante, pour que cette première immersion dans l’univers filmique soit marquée par la curiosité et le plaisir.

Des moments singuliers viennent enrichir la programmation un ciné-spectacle mêlant films d’animation et lanterne magique, des ateliers de “suédage” (recréation de scènes de films avec des moyens simples), des créations d’affiches “cinémaginaires”, ou encore des temps ludiques comme le Ciné-Gaming, en lien avec les thématiques des films projetés. Tout au long du festival est également présentée l’exposition “Yakari et les vautours”, issue du travail d’un illustrateur et d’une vétérinaire, qui invite à la réflexion sur notre lien au vivant.

Cinoch’ ne se content pas de projeter des films il crée un espace d’échanges, de découvertes, de création collective, où chaque séance devient le point de départ d’une aventure cinématographique accessible à tous. .

Allée du Chemin Vert Rixheim 68170 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 54 21 55 contact@la-passerelle.fr

English :

Cinoch? opens the cinema to children aged 3 and over! A festival of original and poetic activities, with laughter, emotions and discoveries, for young and old alike who love the big screen.

For the duration of the festival, animated screenings provide the opportunity to deepen the experience: after the screening, young and old alike can take part in workshops, games, crafts and other surprises. For the full program, visit www.la-passerelle.fr.

German :

Cinoch? öffnet das Kino für die Kleinsten ab 3 Jahren! Ein Festival mit originellen und poetischen Animationen, zwischen Lachen, Emotionen und Entdeckungen, für kleine und große Liebhaber der großen Leinwand.

Während des gesamten Festivals gibt es animierte Vorführungen, um das Erlebnis zu vertiefen: Nach der Vorführung können Groß und Klein gemeinsam an Workshops, Spielen, Basteln und verschiedenen Überraschungen teilnehmen. Das vollständige Programm finden Sie unter www.la-passerelle.fr.

Italiano :

Cinoch? apre il mondo del cinema ai bambini dai 3 anni in su! Un festival di attività originali e poetiche, pieno di risate, emozioni e scoperte, per grandi e piccini che amano il grande schermo.

Per tutta la durata del festival sono previste proiezioni animate per prolungare l’esperienza: dopo la proiezione, grandi e piccini potranno partecipare a laboratori, giochi, lavoretti e altre sorprese. Per il programma completo, visitare il sito www.la-passerelle.fr.

Espanol :

Cinoch? abre el mundo del cine a los niños a partir de 3 años Un festival de actividades originales y poéticas, llenas de risas, emociones y descubrimientos, para grandes y pequeños amantes de la gran pantalla.

A lo largo del festival, habrá proyecciones animadas para prolongar la experiencia: después de la proyección, pequeños y mayores podrán participar en talleres, juegos, manualidades y otras sorpresas. Para consultar el programa completo, visite www.la-passerelle.fr.

L’événement Cinoch’ Festival de ciné-jeunesse Rixheim a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace