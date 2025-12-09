CINQ DE CŒUR UN AIR DE FÊTE Montval-sur-Loir
CINQ DE CŒUR UN AIR DE FÊTE Montval-sur-Loir mardi 9 décembre 2025.
CINQ DE CŒUR UN AIR DE FÊTE
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-09 20:30:00
fin : 2025-12-09 21:50:00
Date(s) :
2025-12-09
Musique Cinq de Cœur a 30 ans. Cette fête d’anniversaire s’annonce inoubliable. Les cinq acrobates de la voix ont rivalisé d’idées et d’audace pour offrir à leur public impatient un spectacle détonant dans la performance musicale et la folie qui les caractérisent.
.
92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 79 47 97 lacastelorienne@montvalsurloir.fr
English :
Music Cinq de C?ur turns 30. This anniversary party promises to be unforgettable. The five acrobats of the voice have rivaled each other in ideas and daring to offer their impatient audience an explosive show of musical performance and the madness that characterizes them.
German :
Musik Cinq de C?ur wird 30 Jahre alt. Die Geburtstagsfeier wird unvergesslich werden. Die fünf Stimmakrobaten haben sich gegenseitig mit Ideen und Wagemut übertroffen, um ihrem ungeduldigen Publikum eine Show zu bieten, die mit ihrer musikalischen Leistung und der Verrücktheit, die sie auszeichnet, explodiert.
Italiano :
Musica Cinq de C?ur compie 30 anni. Questa festa di anniversario promette di essere indimenticabile. I cinque acrobati della voce hanno rivaleggiato in idee e audacia per offrire al pubblico impaziente uno spettacolo ricco di performance musicali e di follia che li caratterizza.
Espanol :
Música Cinq de Cœur cumple 30 años. Esta fiesta de aniversario promete ser inolvidable. Los cinco acróbatas de la voz han rivalizado en ideas y audacia para ofrecer a su impaciente público un espectáculo rebosante de la interpretación musical y la locura que les caracteriza.
L’événement CINQ DE CŒUR UN AIR DE FÊTE Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2025-10-31 par CDT72