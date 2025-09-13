Cinq jeunes s’exposent à la Maison Rigolote Laval

58T Rue du Hameau Laval Mayenne

Début : 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13 2025-09-14 2025-09-20 2025-09-21

Pour les Journées des Artistes les 13 et 14 septembre, et pour les Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre, la Maison Rigolote ouvre ses portes et donne carte blanche à cinq jeunes artistes Clara Michon, Léonie Tireau, Léo Rizzotto, Marceau Beaufils et Stan Lefeuvre. .

58T Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

English :

maison Rigolote opens its doors and gives carte blanche to five young artists: Clara Michon, Léonie Tireau, Léo Rizzotto, Marceau Beaufils and Stan Lefeuvre.

German :

öffnet das Maison Rigolote seine Türen und gibt fünf jungen Künstlern eine Carte blanche: Clara Michon, Léonie Tireau, Léo Rizzotto, Marceau Beaufils und Stan Lefeuvre.

Italiano :

la Maison Rigolote apre le sue porte e dà carta bianca a cinque giovani artisti: Clara Michon, Léonie Tireau, Léo Rizzotto, Marceau Beaufils e Stan Lefeuvre.

Espanol :

la Maison Rigolote abre sus puertas y da carta blanca a cinco jóvenes artistas: Clara Michon, Léonie Tireau, Léo Rizzotto, Marceau Beaufils y Stan Lefeuvre.

