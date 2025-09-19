Mulhouse vue d’en haut. Cinq siècles de représentations iconographiques Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Mulhouse vue d’en haut. Cinq siècles de représentations iconographiques Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse vendredi 19 septembre 2025.

Mulhouse vue d’en haut : cinq siècles de représentations iconographiques 19 et 20 septembre Bibliothèque municipale Grand Rue Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Sélectionnées dans les collections des Archives et de la Bibliothèque, ces gravures, lithographies, photographies, affiches, etc. ont en commun de représenter Mulhouse « en perspective » d’un point de vue surplombant (collines du Rebberg, édifices divers, Tour de l’Europe…) voire aérien, qu’il soit réel ou projeté.

Rassemblées et mises en regard, ces représentations mettent en évidence tant les permanences que les transformations urbaines qui font sortir la petite cité médiévale de ses remparts. Elles véhiculent également des enjeux de représentation, ces « Vues de Mulhouse » ayant contribué à construire et diffuser une certaine image de la ville.

Avec le concours de la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse (SHGM).

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

Sélectionnées dans les collections des Archives et de la Bibliothèque, ces gravures, lithographies, photographies, affiches, etc. ont en commun de représenter Mulhouse « en perspective » d’un point …

©Ville de Mulhouse