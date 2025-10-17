Cinquante et une nuances de jaune Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

Cinquante et une nuances de jaune Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest vendredi 17 octobre 2025.

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-17 22:15:00

2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19

Héléna, stricte et un peu coincée, directrice d’une grande marque de luxe, apprend que son mari l’a trompé et décide de se mettre au vert…

Elle croit partir à Megève mais se retrouve en panne dans un bled paumé et abandonné du nom de Puy Sans fond. Il ne reste qu’un bar miteux. Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours.

Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant « un pastis aux vertus, extraordinaires ».

La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie romantiquement drôle.

Informations pratiques

Tout public.

Durée 1h15

Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

