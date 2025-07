Cinquantième vogue de Val-Maravel le Fourcinet Val-Maravel

Cinquantième vogue de Val-Maravel le Fourcinet Val-Maravel samedi 9 août 2025.

le Fourcinet Place de la mairie Val-Maravel Drôme

Concours de pétanque en triplettes à 15h. Jeux d’enfants, balade à poneys, buffet, buvette. A partir de 20h, repas traditionnel sur place. Bal gratuit en soirée avec DJ Sympas.

le Fourcinet Place de la mairie Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 45 07 valmaravel.comitedesfetes@orange.fr

English :

Petanque competition in triples at 3pm. Children’s games, pony rides, buffet, refreshments. From 8pm, traditional meal on site. Free evening dance with DJ Sympas.

German :

Petanque-Wettbewerb in Tripletten um 15 Uhr. Kinderspiele, Ponyreiten, Buffet, Erfrischungsstände. Ab 20 Uhr, traditionelles Essen vor Ort. Kostenloser Ball am Abend mit DJ Sympas.

Italiano :

Gara di bocce alle ore 15.00. Giochi per bambini, passeggiate su pony, buffet e rinfreschi. Dalle 20:00, pasto tradizionale in loco. La sera ballo libero con DJ Sympas.

Espanol :

Competición de triples de petanca a las 15.00 horas. Juegos infantiles, paseos en poni, bufé y refrescos. A partir de las 20.00 h, comida tradicional in situ. Baile libre por la noche con DJ Sympas.

