Cintrement Génial : construis ton porte-manteau ! L’Atelier de La Belle Déchette Rennes Samedi 13 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Réalise un porte-manteau ultra déco à partir de cintres en bois.

Lors de cet atelier, tu apprendras à créer ton porte-manteau en t’appuyant sur des matériaux de réemploi. Tu découvriras les bases du maniement de l’outillage électroportatif à travers quelques étapes simples de découpe et d’assemblage.

À la fin, tu repartiras avec un porte-manteau original et entièrement conçu par toi, ainsi qu’avec des bases de bricolage accessibles à tou·te·s. Et, surtout, avec la satisfaction d’avoir fabriqué un bel objet de tes propres mains.

Pour cet atelier, tu n’as pas besoin de connaissances particulières en bricolage.

Jauge : 5 personnes (les mineur.e.s doivent être accompagné.e.s)

Tarif : 30 euros – éligible au dispositif Carte Sortir ! (selon le montant du solde restant). Dans ce cas, présente toi dans l’une des deux boutiques de La Belle Déchette pour réserver ta place pour l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T13:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T17:30:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/cintrement-genial-construis-ton-porte-manteau

L’Atelier de La Belle Déchette 24 avenue Jules Maniez Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine