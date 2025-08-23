CIQ Michelet Soupe au Pistou Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence
Samedi 23 août 2025 de 19h à 23h30. Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Organisé par le CIQ Michelet/Aire de la Dîme pour les 10 ans !
Le CIQ Michelet Aires de la Dîme organise sa soupe au pistou et en même temps son 10ème anniversaire !
Adresse 305 Avenue Michelet, 13300 Salon de Provence (Boîte aux lettres réservée au CIQ Michelet/Aire de la Dîme)
Soupe au Pistou Apéritif compris café offert par le CIQ 25€ Réservations avant le 21 Août au 06 03 55 07 85 .
Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 07 85 ciqmicheletairesdeladime@gmail.com
English :
Organized by the CIQ Michelet/Aire de la Dîme to celebrate 10 years!
German :
Organisiert vom CIQ Michelet/Aire de la Dîme zum 10-jährigen Jubiläum!
Italiano :
Organizzato dal CIQ Michelet/Aire de la Dîme per festeggiare i 10 anni!
Espanol :
Organizado por el CIQ Michelet/Aire de la Dîme para celebrar sus 10 años
