CIQ Michelet Soupe au Pistou Parc de l’École Maternelle Michelet Salon-de-Provence

CIQ Michelet Soupe au Pistou

Samedi 23 août 2025 de 19h à 23h30. Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-23 23:30:00

2025-08-23

Organisé par le CIQ Michelet/Aire de la Dîme pour les 10 ans !

Le CIQ Michelet Aires de la Dîme organise sa soupe au pistou et en même temps son 10ème anniversaire !



Adresse 305 Avenue Michelet, 13300 Salon de Provence (Boîte aux lettres réservée au CIQ Michelet/Aire de la Dîme)



Soupe au Pistou Apéritif compris café offert par le CIQ 25€ Réservations avant le 21 Août au 06 03 55 07 85 .

Parc de l’École Maternelle Michelet Avenue Michelet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 55 07 85 ciqmicheletairesdeladime@gmail.com

English :

Organized by the CIQ Michelet/Aire de la Dîme to celebrate 10 years!

German :

Organisiert vom CIQ Michelet/Aire de la Dîme zum 10-jährigen Jubiläum!

Italiano :

Organizzato dal CIQ Michelet/Aire de la Dîme per festeggiare i 10 anni!

Espanol :

Organizado por el CIQ Michelet/Aire de la Dîme para celebrar sus 10 años

